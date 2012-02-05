У Лівії почали судити прихильників Каддафі

У Лівії розпочався перший судовий процес над прихильниками колишнього керівника країни Муаммара Каддафі, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

Сьогодні перед військовим судом в Бенгазі постала 41 особа. Прихильників екс-диктатора звинувачують в тому, що вони незаконними методами намагалися придушити повстання проти режиму М.Каддафі. Крім того, за версією звинувачення, підсудні створили у в`язниці злочинну групу і допомогли втекти іншим ув`язненим.

Недільні слухання проходили під посиленою охороною і тривали недовго. Наступне засідання вирішили провести 15 лютого.

Процес над прихильниками М.Каддафі викликає нарікання як у їхніх адвокатів, так і у правозахисних організацій. Перші наполягають на тому, що всі обвинувачені - цивільні особи, а тому їхню справу не повинен розглядати військовий суд. Правозахисники, у свою чергу, висловлюють занепокоєння з приводу всієї судової системи сучасної Лівії. За даними Human Rights Watch і Amnesty International, прихильники Національної перехідної ради (НПР) нерідко застосовують тортури до своїх противників, багато з яких після поразки М.Каддафі опинилися в ув`язненні. Такі ж висновки містяться у доповіді ООН, що була опублікована у листопаді 2011 року.

Лівійська влада наполягає, що нові судові органи достатньо компетентні, щоб справедливо розглядати справи прихильників колишнього диктатора.