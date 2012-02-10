Путін сплатить $33 штрафу за мітинг на свою підтримку?

Мирова судова дільниця №206 московського району Дорогомілове оштрафувала організатора «антиоранжевого» мітингу на підтримку кандидата в президенти РФ Володимира ПУТІНА 4 лютого на Поклонній горі Надію КОРНЄЄВУ на 1 тис. руб. (близько 33 дол.)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення прийняте згідно зі статтею 20.2 КОАП РФ (порушення встановленого порядку організації чи проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування) у зв`язку з тим, що організатори подавали заявку на 15 тис. учасників мітингу, але за даними поліції в ньому взяло участь 138 тис. Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі від 1 до 2 тис. руб.

Раніше прес-секретар прем`єр-міністра РФ Дмитро ПЄСКОВ заявив, що В.ПУТІН готовий повністю сплатити штраф, який загрожує організаторам мітингу на його підтримку.

У той же час, як повідомили УНІАН у прес-службі Лівого фронту, заявників ходи «За чесні вибори» викликають до суду 13 лютого за «порушення порядку організації ходи». Їм також ставиться в провину порушення статті 20.2 КОАП РФ «Порушення встановленого порядку організації ходи». На думку працівників поліції, організатори ходи 4 лютого розпочали її проведення на 30 хвилин раніше встановленого терміну (насамперед, йдеться про рух тротуаром). У свою чергу, заявники не згодні з претензіями поліції, оскільки рух по проїжджій частині розпочався в призначений час (о 13.00), а проходження людей по тротуару не було регламентоване і працівники поліції ніяк його не контролювали.