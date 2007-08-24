Грузія заявляє, що обстріляла в горах Абхазії російський літак

Грузинські сили обстріляли літак, який в середу нібито порушив повітряний простір республіки. Про це агентству Рейтер повідомив представник МВС Грузії Шота Утіашвілі. Як стверджує Тбілісі, літак був російським.

"Позавчора в 22.24 в горах Абхазії ми відкрили вогонь по російському літакові, після чого ми почули вибух. Ліс там спалахнув, але підтвердити, що літак був збитий, ми не можемо", - заявив співробітник МВС Грузії в інтерв`ю британському агентству.

Російські військові називають черговою провокацією останню заяву Тбілісі про те, що російський літак нібито порушив повітряний простір Грузії і був обстріляний над Абхазією. "Це чергова інформаційна провокація, направлена проти нас. Вкотре заявляю, що літаки ВПС Росії повітряний кордон Грузії не порушували", - заявив помічник головнокомандувача ВПС полковник Олександр Дробишевський.