В Африці сніг і морози, яких не було 50 років

Сильне переохолодження стало причиною смерті 11 людей у ​​туніському м.Аін Драхам, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на місцеву радіостанцію. Температура в останні дні падала до ... 5 градусів морозу. При цьому сильні снігопади практично паралізували основні автомагістралі, через це кілька невеликих міст і селищ опинилися відрізані від цивілізації.



Для африканської країни така погода стала вкрай неприємним сюрпризом. На півночі країни тисячі громадян залишаються без світла через обриви на лініях електропередач. Кілька десятків людей залишилися без житла тільки через те, що дахи їхніх будинків не були розраховані на таку велику вагу снігу.



Для ліквідації наслідків стихії та надання допомоги громадянам уряд вже повністю задіяв усі екстрені служби, на допомогу виділені армійські підрозділи.



Катар, Лівія та Об'єднані Арабські Емірати направили до Тунісу гуманітарну допомогу: ковдри і намети для створення пунктів обігріву.



За повідомленнями місцевих метеорологів, останній раз подібне погодне явище спостерігалося в північних районах країни в 1960-х роках.