У США нові результати попередніх виборів

00:36, 12 лютого 2012
Світ
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Ромні лідирує

КолишнійгубернаторштатуМассачусетсМіттРомнілідируєнапервиннихвиборахкандидатанапостпрезидентаСША відРеспубліканськоїпартіївштатіМен,передаєБі-бі-сі.

За попереднімипідсумками,Ромнінабирає38відсотківголосів.

Надругому місціз 31відсотком- екс-сенаторвід штатуПенсільваніяРікСанторум.

Їхконкуренти,НьютГінгрічіРонПолнабирають15 і12відсотківголосіввідповідно.

За рішеннямреспубліканськогопартосередкуштатуМенкокуси(збори) у цьомуштатімалинеофіційнийхарактер.

Вирішальнеголосуванняпраймеріз відбудетьсявштатіМенвчервні.

 

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