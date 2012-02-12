У США нові результати попередніх виборів

Ромні лідирує

КолишнійгубернаторштатуМассачусетсМіттРомнілідируєнапервиннихвиборахкандидатанапостпрезидентаСША відРеспубліканськоїпартіївштатіМен,передаєБі-бі-сі.



За попереднімипідсумками,Ромнінабирає38відсотківголосів.



Надругому місціз 31відсотком- екс-сенаторвід штатуПенсільваніяРікСанторум.



Їхконкуренти,НьютГінгрічіРонПолнабирають15 і12відсотківголосіввідповідно.



За рішеннямреспубліканськогопартосередкуштатуМенкокуси(збори) у цьомуштатімалинеофіційнийхарактер.



Вирішальнеголосуванняпраймеріз відбудетьсявштатіМенвчервні.

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