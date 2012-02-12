У США нові результати попередніх виборів
00:36, 12 лютого 2012Світ
1877 0
Ромні лідирує
КолишнійгубернаторштатуМассачусетсМіттРомнілідируєнапервиннихвиборахкандидатанапостпрезидентаСША відРеспубліканськоїпартіївштатіМен,передаєБі-бі-сі.
За попереднімипідсумками,Ромнінабирає38відсотківголосів.
Надругому місціз 31відсотком- екс-сенаторвід штатуПенсільваніяРікСанторум.
Їхконкуренти,НьютГінгрічіРонПолнабирають15 і12відсотківголосіввідповідно.
За рішеннямреспубліканськогопартосередкуштатуМенкокуси(збори) у цьомуштатімалинеофіційнийхарактер.
Вирішальнеголосуванняпраймеріз відбудетьсявштатіМенвчервні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter