Дві третини грецьких депутатів проголосували за угоду з ЄС

Незважаючи на протести та заворушення

Двітретинигрецькихдепутатівпроголосувализаугодуз ЄС,передаєкореспондентРІА "Новости".



Загалом199з 300депутатівпідтримализаконопроект, 74булипроти,5утрималися,22 неголосували.ДесяткидепутатіввідправлячихпартійПАСОКіНДпроголосували нетак,якнаказувалиїх партії, іризикуютьвиключенням зфракцій.



Парламентаріїсхвалилисередньостроковуекономічнупрограму,якапередбачаєжорсткубюджетнуекономію,включаючи скороченнязарплаті пенсій.Цяпрограма єумовою надання130-мільярдногопакету допомогиЄС іМВФ.Такождепутатипогодилисянапрограмуреструктуризаціїсуверенногоборгупередприватнимиінвесторами (PSI),якадозволитьсписатидо 100мільярдів єврономінальної вартостігрецькихоблігацій.



ГолосуваннясупроводжувалосямасовимидемонстраціямиізаворушеннямивАфінах, Салоніках, наКритііКорфу.Зокрема, вАфінахбуло підпаленоблизько20будинків,розграбованімагазини.Десяткилюдей постраждали,десяткибулизатримані.

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