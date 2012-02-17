Середня зарплата в Польщі зросла до 1150 доларів

Середня заробітна плата в секторі підприємств у Польщі в січні цього року до січня минулого зросла на 8,1% до близько 1150 доларів (1USD=3,2 PLN).

За даними польського Держкомстату, які має в своєму розпорядженні УНІАН, до грудня середня зарплата знизилася на 8,7%.

Січневе зростання зарплат перевищило прогнози аналітиків, які очікували збільшення на 4,7% у річному виразі й 11,5% падіння в місячному.

Держкомстат також повідомив, що в секторі підприємств минулого місяця працювало 5,550 млн. осіб, що на 0,9% більше, ніж у січні та грудні минулого року.

Аналітики очікували зростання працевлаштування на 1% у річному й місячному виразі.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 р. середня зарплата рік до року зросла на 4,4%, а до попереднього місяця - на 9%.

Довідка УНІАН. Минулого року середня зарплата в Польщі в секторі підприємств, яка в січні 2011 року становила 3,4 тис. злотих, щомісячно збільшувалася в річному виразі від 4 до 5,9%.

Мінімальна місячна зарплата в Польщі, яку зобов'язані платити роботодавці співробітникам із 2012 року, становить 1,5 тисячі злотих, що на 100 злотих більше, ніж у 2011 році.