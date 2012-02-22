Рада Безпеки ООН збільшить контингент Афросоюзу в Сомалі

Рада Безпеки ООН має намір добитися збільшення чисельного складу сил Африканського союзу в Сомалі (AMISOM) з 12 тисяч майже до 18 тисяч чоловік - солдатів і поліцейських, йдеться в підготовленому до голосування проекті резолюції РБ ООН, розповсюдженому дипломатичними каналами.

Як повідомляє РІА «Новости»,голосування за цією резолюцією, як очікується, відбудеться в РБ ООН у середу, напередодні міжнародної конференції щодо Сомалі в Лондоні.

Рада Безпеки, як сказано в проекті, "просить Африканський союз збільшити потужність AMISOM з 12 тисяч до 17,731 тисяч службовців в уніформі, зокрема військ і працівників сформованих поліцейських підрозділів".

Згідно з текстом документа, РБ ООН вимагає від уряду Сомалі запобігти експорту вугілля із Сомалі, а від інших країн - не допускати імпорту вугілля з цієї країни, оскільки він є фактично головним джерелом доходів угруповання "Аш-Шабааб".

У Сомалі вже кілька десятиліть триває громадянська війна, з 1991 року практично відсутній єдиний уряд. Як єдина законна влада в країні міжнародне співтовариство визнає федеральний уряд, контролюючий Могадішо і ряд навколишніх районів. Вони раз по раз зазнають атак з боку ісламістів "Аш-Шабааб". Решта частин Сомалі знаходиться під контролем невизнаних державних утворень або є самоврядними територіями.