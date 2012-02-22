На Costa Concordia знайшли тіла ще восьми жертв

Біля узбережжя Італії в середу знайшли тіла восьми загиблих при катастрофі 13 січня круїзного теплохода Costa Concordia.

Як повідомили італійські власті, тіла доставлено на узбережжя, почато процедуру їх пізнання. Таким чином, число жертв катастрофи досягло 25-и, семеро вважаються зниклими без вісті, передає Радіо Свобода.

Під слідством знаходяться капітан затонулого судна Франческо Скеттіно і його перший помічник. Притягають до відповідальності і кількох менеджерів компанії Costa Crociere ("Коста крочьєре"), власника лайнера. Фахівці ведуть відкачування пального з Costa Concordia, щоб уникнути екологічної катастрофи.

Поки невідомо, коли теплохід, що лежить на боці недалеко від берега, вдасться перемістити в більш відповідне місце.