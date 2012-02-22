В Австралії виклали найвищу в світі башту з млинців

21 лютого у Австралії було побито світовий рекорд висоти башти, складеної з млинців, повідомляє ABC News. Досягнення було встановлене кухарем Енді Робелем в Мельбурні. Кулінар зумів скласти млинці в стосик заввишки 76 сантиметрів. Попередній рекорд висоти купки з млинців складав 74 сантиметри.

За словами Робеля, він і його помічники тренувалися близько п`ятдесяти годин для того, щоб встановити рекорд висоти башти з млинців. У 2011 році австралійський кухар також намагався скласти найвищу в світі башту з млинців, але тоді зазнав невдачі, оскільки башта розвалилася на відмітці в 61 сантиметр.

Складання башти з млинців було приурочене до святкування Жирного вівторка, традиційного свята, яке попередує початку Великого посту. Жирний вівторок в 2012 році випав на 21 лютого. Цього дня в багатьох країнах світу організовуються масові гуляння з пригощаннями у вигляді млинців з різних сортів муки.

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