У Швеції тяжко поранений узбецький ісламський діяч
02:31, 23 лютого 2012Світ
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Нападник зробив 3-4 постріли
У шведськомумістіСтромсундскоєнозамахнавідомогоузбецькогоісламськогодіяча -імамаОбідхон-КоріНазарова.Він важкопоранений.
ЯкповідомляєузбецькаслужбаРадіо "Свобода",Назаровотримав триабо чотиривогнепальнихпораненняі нинівкритичномустані.
ІмамживевШвеціїз 2006року -тамйомунадалиполітичний притулок.
УНазаровадесяткитисячпослідовників,і свого часувінвважавсяоднимз найвпливовішихопонентіврежимупрезидентаІсламаКаримова.
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