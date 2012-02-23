У Швеції тяжко поранений узбецький ісламський діяч

02:31, 23 лютого 2012
Світ
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Нападник зробив 3-4 постріли

У шведськомумістіСтромсундскоєнозамахнавідомогоузбецькогоісламськогодіяча -імамаОбідхон-КоріНазарова.Він важкопоранений.

ЯкповідомляєузбецькаслужбаРадіо "Свобода",Назаровотримав триабо чотиривогнепальнихпораненняі нинівкритичномустані.

ІмамживевШвеціїз 2006року -тамйомунадалиполітичний притулок.

УНазаровадесяткитисячпослідовників,і свого часувінвважавсяоднимз найвпливовішихопонентіврежимупрезидентаІсламаКаримова.

 

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