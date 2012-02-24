У національному парку Камеруну вбили 500 слонів

У національному парку на півночі Камеруну менш ніж за два місяці було вбито близько 500 слонів, передає Радіо «Свобода».

Тварин, за словами працівників парку Бубанджида, знищують браконьєри із Судану і Чаду, які пересуваються на конях і використовують автоматичну зброю. Всього за останні тижні були знайдені туші 458 слонів, але адміністрація парку припускає, що вбито тварин більше, оскільки не всю територію заповідника поки що вдалося обстежити.

Як зазначає агентство France-Presse, влада Камеруну не робить ніяких видимих зусиль до того, щоб стримати браконьєрів.