Казахстанські опозиціонери оголосили голодування після арешту

Співголова загальнонаціональної соціал-демократичної партії (ЗСДП) Казахстану Болат Абилов і генеральний секретар партії Амиржан Косанов оголосили голодування на знак протесту проти несправедливого рішення суду, передає кореспондент РІА "Новости".



Раніше в суботу рішенням Спеціалізованої міжрайонного адміністративного суду Абилов і Косанов піддані адміністративному арешту на 15 діб за організацію несанкціонованого мітингу.



Ще один активіст опозиції Ермурат Бапі оштрафований на 50 місячних розрахункових показників (близько 500 доларів).



У суботу в Алма-Аті пройшов несанкціонований мітинг опозиції. Спочатку його планувалося провести на площі перед Палацом Республіки, але місце з ранку було оточене поліцією. В результаті учасники мітингу були блоковані на тротуарі поблизу площі, де і проводили акцію протесту біля двох годин.



Тим часом лідери опозиції, в тому числі Болат Абилов, Амиржан Косанов, Жармахан Туякбай, Ермурат Бапі та ряд інших не взяли участь у мітингу, оскільки ще до його початку були доставлені зі своїх помешкань та офісів до районного управління внутрішніх справ, а звідти - в суд.