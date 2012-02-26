В Антарктиді згоріла єдина бразильська станція
04:19, 26 лютого 2012Світ
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Двоє людей зникли безвісти
ВАнтарктидінабразильськійдосліднійстанціїComandante Ferrazсталася пожежа,азанеювибух.Вогоньспалахнув уприміщенні згенераторами,звідкипоширивсянавсюстанцію.Одну людину поранено, двоєзниклибезвісти.
Персоналстанції -32дослідникаі 12військовихморяків -евакуйованінавертольотіначилійськудосліднустанцію "Фрей" (Presidente Eduardo Frei Montalva).
Бразильськастанціяіснувалаз 1984р. наберезіАдміралтейськоїзатокинаостровіВатерлоо(ПівденніШетландськіострови)і займаласядослідженнямприбережноїі морськоїекосистем.ІншихбразильськихстанційвАнтарктидінемає.
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