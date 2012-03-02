Охорона Кремля готова придушити акції протесту

Федеральна служба охорони (ФСО) РФ заявляє, що спроби організувати на Красній площі і в Московському Кремлі антигромадські несанкціоновані заходи припинятимуться у встановленому законом порядку.

Про це УНІАН повідомили в Центрі зв'язків з пресою і громадськістю ФСО Росії.

«Сьогодні, 2 березня 2012 року, в Інтернеті з'явилися повідомлення про проведення несанкціонованого масового заходу на території Красної площі і Московського Кремля. Федеральна служба охорони Російської Федерації заявляє, що спроби організувати на Красній площі і в Московському Кремлі антигромадські несанкціоновані заходи є незаконними і неприпустимими», - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що відповідно до законодавства РФ, Московський Кремль охороняється підрозділами ФСО Росії, оскільки є офіційною резиденцією Президента РФ і унікальним історико-культурною пам'яткою, внесеною до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

«Будь-які спроби організації несанкціонованих акцій на території Красної площі і Московського Кремля припинятимуться у встановленому законом порядку», - підкреслюють у ФСО.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня, у день виборів Президента РФ, а також у наступні дні в центрі Москви заплановано численні акції як прихильників кандидата в президенти Владимира ПУТІНА, так і його супротивників.