Мітт Ромні перемагає на праймеріз у штаті Вашингтон

07:24, 04 березня 2012
Світ
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Республіканці визначають найсильнішого

КандидатупрезидентиСША відРеспубліканськоїпартії, колишнійгубернаторМассачусетсуМіттРомніперемагаєнапопередніхвнутрішньопартійнихвиборахвштатіВашингтон.

Післяпідрахунку двох третин голосівРомніведе більшніж з37%голосіввиборців,випереджаючинайближчихсуперників:конгресменаРонаПолаі колишньогосенаторавідПенсильваніїРікаСанторума- більш ніжна10%.

6 березняпраймерізпройдутьвідразув 10американськихштатах.

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