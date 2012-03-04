Мітт Ромні перемагає на праймеріз у штаті Вашингтон

Республіканці визначають найсильнішого

КандидатупрезидентиСША відРеспубліканськоїпартії, колишнійгубернаторМассачусетсуМіттРомніперемагаєнапопередніхвнутрішньопартійнихвиборахвштатіВашингтон.



Післяпідрахунку двох третин голосівРомніведе більшніж з37%голосіввиборців,випереджаючинайближчихсуперників:конгресменаРонаПолаі колишньогосенаторавідПенсильваніїРікаСанторума- більш ніжна10%.



6 березняпраймерізпройдутьвідразув 10американськихштатах.

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