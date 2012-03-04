Мітт Ромні перемагає на праймеріз у штаті Вашингтон
07:24, 04 березня 2012Світ
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Республіканці визначають найсильнішого
КандидатупрезидентиСША відРеспубліканськоїпартії, колишнійгубернаторМассачусетсуМіттРомніперемагаєнапопередніхвнутрішньопартійнихвиборахвштатіВашингтон.
Післяпідрахунку двох третин голосівРомніведе більшніж з37%голосіввиборців,випереджаючинайближчихсуперників:конгресменаРонаПолаі колишньогосенаторавідПенсильваніїРікаСанторума- більш ніжна10%.
6 березняпраймерізпройдутьвідразув 10американськихштатах.
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