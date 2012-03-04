Суперники Путіна підбивають підсумок

Прохоров продовжить боротьбу, Зюганов викриває, Жириновский визнає

СамовисуванецьМихайлоПрохоровзаявив,щобуде зновубалотуватисявпрезиденти Росії, "іне одинраз".Політикстверджує,що навіть "за консервативнимпрогнозом" набирає близько 11відсотківголосів.Прохоровзаявив,щоне приймепропозиційбудь-якихпосадвід ВолодимираПутінаі займетьсястворенням своєїпартіїдляборотьбизавладу.



Іншийкандидату президентиРФ,лідерКПРФГеннадійЗюгановзаявив,що не можевизнатиціпрезидентськівибори нічесними, нісправедливими.



КандидативпрезидентиРосіїВолодимирЖириновський іСергійМироновзаявили,щовизнаютьрезультативиборів,згідно з якимив першомутурі звеликимвідривомперемагаєВолодимирПутін.Відповідну заявуЗюгановіМироновзробиливефіріПершогоканалу,повідомляєРІА "Новости".

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