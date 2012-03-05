Росіяни знаходять виборчі бюлетені в смітниках

Після виборів Президента росіяни знаходять пакети з бюлетенями в сміттєвих контейнерах.

Як повідомляє РІА «Новости»,перехожий у Нижньому Новгороді виявив у сміттєвому контейнері пакет із відкріпними посвідченнями й бюлетенями для голосування.

За інформацією заступника начальника поліції Нижньогородської області з охорони громадського порядку Андрія ШМОНІНА, пакет було знайдено сьогодні вранці. За цим фактом буде проведено перевірку.

У Нижньогородській області під час голосування на президентських виборах було попереджено вкидання відкріпних талонів і бюлетенів. Повідомлення про спроби вкидання надійшли від секретарів виборчих комісій.

Явка на виборах Президента РФ у Нижньогородській області становила 67,02%. За Володимира ПУТІНА проголосували 63,9% жителів області.