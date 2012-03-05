У Москві схопили 250 осіб після мітингів опозиції

У Москві поліція затримала близько 250 осіб після мітингів опозиції у центрі міста.

Про це УНІАН повідомили у ГУ МВС по місту Москва.

«В цілому по місту затримано близько 250 осіб, в тому числі, Ілля ЯШИН, Олексій НАВАЛЬНИЙ і Сергій УДАЛЬЦОВ. Усі затримані доставлені у відділення поліції для процесуального оформлення їхніх дій і ухвалення рішень про притягнення до адміністративної відповідальності відповідно до закону", - йдеться у повідомленні.

У ГУ МВС також зазначили, що московська поліція сьогодні попередила низку неузгоджених акцій у центральній частині міста. Зокрема, група громадян, включно з лідером забороненої партії НБП Едуардом ЛІМОНОВИМ, спробувала провести несанкціоновану акцію на Луб'янській площі.

Крім того, за інформацією МВС, після закінчення узгодженого владою масового заходу на Пушкінській площі співробітники поліції попередили присутніх, що вони мають розійтися, однак кілька десятків громадян відмовлялися виконувати законні вимоги, робили спроби прориву, чинили опір поліцейським, намагалися перекрити автомобільний рух.

«Сили московської поліції відреагували на порушення оперативно і у повній відповідності з повноваженнями, визначеними законодавством, і вжили заходів, що дозволили уникнути негативного розвитку ситуації й ускладнення обстановки», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби ГУВС Москви, сьогодні у мітингу опозиції "За чесні вибори" у російській столиці взяли участь близько 14 тис. осіб.

За попередніми даними ЦВК, на виборах Президента РФ 4 березня ц. р. переміг чинний прем'єр-міністр Володимир ПУТІН.