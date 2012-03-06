У Москві продовжують арештовувати опозиціонерів

Понад десяток осіб заарештували на Пушкінській площі у Москві за спробу провести несанкціоновану акцію протесту. Площа, де напередодні відбувся мітинг опозиції - зараз очепила поліція. Туди прибувають автобуси зі спецпризначенцями.

Посилені загони поліції - і на Тріумфальній, Манежній, Луб’янській та Театральній площах. Заклики до масових протестів у вівторок - лунали у соціальних мережах від молодіжних антивладних організацій. Людей закликали оскаржувати результати виборів президента, де переміг Володимир Путін. Напередодні московська поліція затримала понад дві сотні осіб за участь у несанкціонованих мітингах і опір правоохоронцям. Усіх до ранку вівторка - відпустили.

5 канал