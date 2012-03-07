Ситуація в Білорусі обговорювалася міністрами в Празі

Ситуація в Білорусі стала темою обговорення міністрів закордонних справ країн Вишеградської групи і країн Східного партнерства в Празі 5 березня.

У спільній заяві глав МЗС країн Вишеградської групи, поширеній прес-службою МЗС Чехії, висловлено занепокоєння погіршенням відносин між Євросоюзом і Білоруссю, відсутністю прогресу в галузі прав людини в Білорусі, а також триваючими репресіями з боку влади стосовно опозиції та громадянського суспільства.

Глави МЗС Вишеградської групи наголошують, що відновлення діалогу з офіційним Мінськом можливо лише за умови зміни його політики, звільнення і реабілітації всіх політв'язнів.

Крім цього, під час зустрічей було оголошено про нову ініціативу під назвою «Східне партнерство Вишеградської групи».

«Вона націлена на підтримку політичних і економічних реформ в країнах - учасницях Східного партнерства, на прискорення політичної співпраці та економічної інтеграції між ними і ЄС. Ініціатива фінансуватиметься Міжнародним фондом Вишеградської групи», - говориться в повідомленні прес-служби МЗС Чехії.

Як повідомляв УНІАН, представники Білорусі відмовилася від участі в зустрічі глав МЗС Східного партнерства і Вишеградської групи в Празі. Начальник управління інформації – прес-секретар МЗС Білорусі Андрій САВІНИХ заявив: «Ми ухвалили рішення не брати участь в цьому заході. Вдаватися в деталі не маємо наміру».

У празькій зустрічі взяли участь представники Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини (Вишеградська група), Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови, України (Східне партнерство), а також представники Латвії, Литви, Естонії, Данії, Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Кетрін ЕШТОН і комісар ЄС з питань розширення Штефан ФЮЛЕ.

Відмова Білорусі від участі в празькій зустрічі відбувається на тлі дипломатичного конфлікту між Мінськом і Брюсселем.

Нагадаємо, що 27 лютого Рада міністрів закордонних справ країн ЄС ухвалила рішення розширити список нев'їзних до країн Євросоюзу представників білоруської держави, включивши в нього ще 21 прізвище.

28 лютого Білорусь відкликала постійного представника при Євросоюзі та посла в Польщі у відповідь на розширення санкцій Євросоюзу.

Крім цього, главі представництва Європейського союзу в Білорусі Майрі МОРА і послу Польщі в Білорусі Лешеку ШЕРЕПЦІ було запропоновано виїхати до свої столиць для консультацій, щоб донести до свого керівництва тверду позицію білоруської сторони про неприйнятність тиску і санкцій.

Увечері 28 лютого в Брюсселі відбулася екстрена нарада комітету з політичних питань і питань безпеки, на якій країни ЄС ухвалили рішення відкликати з Мінська своїх послів.

Білоруську владу було запрошено до Праги на рівні заступника міністра закордонних справ.