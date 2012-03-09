У США вигадали як відкласти війну з Іраном

06:19, 09 березня 2012
Світ
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Чи погодився Ізраїль, не повідомляється

США запропонувалипоставитиізраїльськійарміїновітнізразкибойовоїтехнікивобміннавідстрочкуударупо Ірану, повідомляє Agence France-Presseз посиланнямнагазету"Маарів".

Заданиминеназванихджерел видання, пропозиціяпро постачаннязброї Ізраїлюобговорюваласяпід часвізитуізраїльськогопрем'єр-міністраБіньямінаНетаніягувВашингтон.ВладаСША,зокрема, запропонувалапостачатиізраїльськійарміїпротибункернібомби ілітаки-заправникидалекогорадіусудії.ВобмінІзраїль мавпогодитисявідкластипередбачуванийударпо Іранудо 2013року.

Американськеозброєння, на думку владиСША,дозволитьізраїльтянамзахопититактичну перевагунадІраномі зніменеобхідністьдіятивнайкоротшітерміни, начому наполягавІзраїль.

Про те, чи погодивсяНетаніягунапропозиціюамериканців, неповідомляється.

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