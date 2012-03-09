У США вигадали як відкласти війну з Іраном
Чи погодився Ізраїль, не повідомляється
США запропонувалипоставитиізраїльськійарміїновітнізразкибойовоїтехнікивобміннавідстрочкуударупо Ірану, повідомляє Agence France-Presseз посиланнямнагазету"Маарів".
Заданиминеназванихджерел видання, пропозиціяпро постачаннязброї Ізраїлюобговорюваласяпід часвізитуізраїльськогопрем'єр-міністраБіньямінаНетаніягувВашингтон.ВладаСША,зокрема, запропонувалапостачатиізраїльськійарміїпротибункернібомби ілітаки-заправникидалекогорадіусудії.ВобмінІзраїль мавпогодитисявідкластипередбачуванийударпо Іранудо 2013року.
Американськеозброєння, на думку владиСША,дозволитьізраїльтянамзахопититактичну перевагунадІраномі зніменеобхідністьдіятивнайкоротшітерміни, начому наполягавІзраїль.
Про те, чи погодивсяНетаніягунапропозиціюамериканців, неповідомляється.