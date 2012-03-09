Активістку FEMEN вислали з Росії
18:10, 09 березня 2012Світ
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Ще дві учасниці антипутінського протесту відбувають адміністративний арешт
АктивісткаFEMENІринаФоміна, заарештованазаантипутінськуакціюнавиборчій дільницівМоскві,депортованаз Росії післяп'ятидібадміністративногоарешту.Вонабулавідправленакілька годин томурейсом"Москва-Київ".
Федеральнаміграційнаслужба (ФМС) РФзі свого бокуповідомила,щоІ.Фоміну"включенодоспискуосіб,чиє перебуваннявРосіїє небажаним".
ГаннаДедаіОксанаШачко, які отрималибільші терміни арешту, покизалишаютьсянатериторіїРФ.
ФМСоголосилапро намірдепортуватиукраїнокще 5березня.Рухвідреагувавнацетакою заявою:"FEMENмає намірперенаправлятинев'їзнихактивістокнаєвропейський напрям, аросійськийфронт -підкріпитиновимактивом, щебільшхитрим ізухвалим", -цитуєЛента.ру.
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