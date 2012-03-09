Активістку FEMEN вислали з Росії

Ще дві учасниці антипутінського протесту відбувають адміністративний арешт

АктивісткаFEMENІринаФоміна, заарештованазаантипутінськуакціюнавиборчій дільницівМоскві,депортованаз Росії післяп'ятидібадміністративногоарешту.Вонабулавідправлена​​кілька годин томурейсом"Москва-Київ".



Федеральнаміграційнаслужба (ФМС) РФзі свого бокуповідомила,щоІ.Фоміну"включенодоспискуосіб,чиє перебуваннявРосіїє небажаним".



ГаннаДедаіОксанаШачко, які отрималибільші терміни арешту, покизалишаютьсянатериторіїРФ.



ФМСоголосилапро намірдепортуватиукраїнокще 5березня.Рухвідреагувавнацетакою заявою:"FEMENмає намірперенаправлятинев'їзнихактивістокнаєвропейський напрям, аросійськийфронт -підкріпитиновимактивом, щебільшхитрим ізухвалим", -цитуєЛента.ру.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter