Литвин про Японію, Фукусіму та пріоритети

00:27, 10 березня 2012
Світ
821 0

Голова Верховної Ради називає розвиток відносин з Японією одним із головних своїх зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних пріоритетів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН називає розвиток відносин з Японією одним із головних своїх зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних пріоритетів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це він заявив у Токіо під час зустрічі з прем’єр-міністром Японії Йосіхіко НОДА

Голова парламенту висловив вдячність Японії за постійну підтримку України країни на шляху демократичних та соціально-економічних перетворень, у справі ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у наданні технічної і ґрантової допомоги на розвиток української культури, освіти та охорони здоров’я.

Він також висловив співчуття і підтримку усім потерпілим унаслідок сильного землетрусу, цунамі й аварії на атомній електростанції «Фукусіма-1», що сталися у березні минулого року, і запевнив, що Україна готова надавати і надалі всебічну допомогу для подолання наслідків цієї національної трагедії.

У цьому контексті спікер зазначив, що нині двостороння взаємодія по лінії «Фукусіма-Чорнобиль» виходить на стратегічний рівень співпраці. Він високо оцінив ініціативу японської сторони щодо підписання міжурядової українсько-японської угоди про співпрацю у сфері поліпшення післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на атомних електростанціях.

Крім того, В.ЛИТВИН наголосив на необхідності підтримання й надалі політичного діалогу між двома країнами на найвищому і високому рівнях.

Голова ВР зазначив, що в Україні очікують на візит Й.НОДА, котрий, якщо відбудеться, стане першим візитом в історії двосторонніх відносин. Він також висловив сподівання, що протягом цього року, коли наші країни відзначають 20-у річницю встановлення дипломатичних відносин, будуть створені усі необхідні передумови для візиту до України голови зовнішньополітичного відомства Японії, який не відвідував Україну вже майже чотири роки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter