Литвин про Японію, Фукусіму та пріоритети

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН називає розвиток відносин з Японією одним із головних своїх зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних пріоритетів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це він заявив у Токіо під час зустрічі з прем’єр-міністром Японії Йосіхіко НОДА

Голова парламенту висловив вдячність Японії за постійну підтримку України країни на шляху демократичних та соціально-економічних перетворень, у справі ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у наданні технічної і ґрантової допомоги на розвиток української культури, освіти та охорони здоров’я.

Він також висловив співчуття і підтримку усім потерпілим унаслідок сильного землетрусу, цунамі й аварії на атомній електростанції «Фукусіма-1», що сталися у березні минулого року, і запевнив, що Україна готова надавати і надалі всебічну допомогу для подолання наслідків цієї національної трагедії.

У цьому контексті спікер зазначив, що нині двостороння взаємодія по лінії «Фукусіма-Чорнобиль» виходить на стратегічний рівень співпраці. Він високо оцінив ініціативу японської сторони щодо підписання міжурядової українсько-японської угоди про співпрацю у сфері поліпшення післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на атомних електростанціях.

Крім того, В.ЛИТВИН наголосив на необхідності підтримання й надалі політичного діалогу між двома країнами на найвищому і високому рівнях.

Голова ВР зазначив, що в Україні очікують на візит Й.НОДА, котрий, якщо відбудеться, стане першим візитом в історії двосторонніх відносин. Він також висловив сподівання, що протягом цього року, коли наші країни відзначають 20-у річницю встановлення дипломатичних відносин, будуть створені усі необхідні передумови для візиту до України голови зовнішньополітичного відомства Японії, який не відвідував Україну вже майже чотири роки.