Росія повинна сама запропонувати гарантії безпеки Україні

Російська сторона повинна сама ініціювати додаткові гарантії безпеки Україні, а не тільки виступати проти вступу нашої країни до НАТО. Таку думку висловив сьогодні під час круглого столу в Києві колишній заступник міністра закордонних справ України Олександр ЧАЛИЙ.

«Ви повинні нам дати відповідь, як країна-гарант з Будапештського меморандуму, як ви далі гарантуєте нашу безпеку», - сказав він, звертаючись до російських колег, і додав: «Я хочу, щоб ви нас почули, і щоб офіційна Москва тут проявила більше ініціативи».

Як передає кореспондент УНІАН, він звернув увагу, що і російські, і українські експерти погоджуються у визначенні чинників, які сприяли прояву кризи в двосторонніх відносинах – це проблема вступу України до НАТО і газовий конфлікт.

О.ЧАЛИЙ також закликав росіян зрозуміти, що Україна, відмовившись від ядерної зброї, в результаті «опинилася між двох блокових систем, казки (Михайла) ГОРБАЧОВА і (Гельмута) КОЛЯ про єдину Європу для нас закінчились, бо, з одного боку - НАТО і ЄС, з іншого - Росія». За словами українського експерта, після відмови від ядерної зброї «ми вперше відчули дефіцит нашої регіональної безпеки – у нас, у країни, яка віддала ядерну зброю, окрім ООНівської парасольки безпеки інших інструментів практично немає - і це ми відчули на фоні Тузли».

О.ЧАЛИЙ закликав російських експертів, політиків і представників російської влади зрозуміти, що українська еліта відчуває дефіцит безпеки своєї країни. Він додав, що НАТО є тим інструментів, завдяки якому частина вітчизняної еліти намагається вирішити питання безпеки країни, і разом з тим експерт відзначив, що в українському суспільстві не буде консенсусу в найближче десятиріччя з приводу того, щоб повернутися назад «під російську регіональну парасольку безпеки».

Щодо виправданого, як вважає О.ЧАЛИЙ, занепокоєння РФ з приводу подальшого розширення блоку НАТО і ризику вступу України, експерт також відзначив, що Росія у відповідь сама повинна робити певні позитивні кроки назустріч Україні. «Ми б хотіли від Росії почути не тільки «ні, не можна», а ми хотіли б почути ваше бачення нашої безпеки в новій блоковій системі безпеки на євразійському континенті, з таким розумінням, що назад ми не підемо», сказав О.ЧАЛИЙ, апелюючи до російських учасників круглого столу.

«Прийшов час, щоб РФ від простого споглядання саме в цьому ключовому питанні, яке стане головним, системотворчим у нашому геостратегічному партнерстві, розглянула питання розширення гарантій безпеки України, які сформульовані в Будапештському меморандумі», - сказав О.ЧАЛИЙ і додав, що, можливо, прийшов час для Росії сказати, що вона, як одна з країн-гарантів з цього меморандуму, готова посилити ці гарантії, трансформувати їх в юридичні гарантії, і, можливо, РФ ініціювала б такий діалог про посилення гарантій з іншими країнами-гарантами, перш за все з Китаєм. «Мої контакти свідчать, що він (Китай) абсолютно погоджується з таким підходом. Франція, Англія, США… І мені здається, що це перевело б дискусію з негативу в позитив», - відзначив О.ЧАЛИЙ.

«Загалом, якщо ми хочемо знайти нову якісну форму стратегічного партнерства Україна-Росія, суттю цієї формули має стати загальне розуміння України і Росії місця України в майбутніх геостратегічних, геополітичних і геоекономічних структурах сучасного глобального і регіонального світу», впевнений О.ЧАЛИЙ.

Нинішні російсько-українські відносини експерт охарактеризував так: «Системна криза, швидше за все довіри, криза різного бачення подальшого стратегічного розвитку двох країн у різних геополітичних координатах на рівні правлячих сьогодні еліт».

Він також висловив незгоду з висловленими під час круглого столу оцінками інших експертів про те, що Україна демонструє незалежну політику від Росії: «Україна як ніколи сьогодні залежить від Росії. В результаті цієї політики останніх 2-х років наша залежність сьогодні системна і структурна в найбільш основоположних питаннях. Вся риторика про незалежність і… сьогодні 2-3 стратегічні рішення Москви можуть дуже системно і в ключових моментах перевернути всю ситуацію. І це, до речі, що дуже дестабілізує чинник в наших відносинах».