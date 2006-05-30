Журналісти виявили в Японії могилу Христа

Журналісти газети Times виявили в японському селі Шинго могилу, де, як запевняють місцеві жителі, похований Ісус Христос. Тривалий час про могилу знали тільки місцеві мешканці. Проте в 1935 році священик з округу Ібаракі виявив документ, який, на його думку, був заповітом Ісуса Христа. Там зазначалося про те, що месія похований в селі Шинго.

Після цього могила в селі стала популярною пам`яткою, в рік її відвідують близько сорока тисяч японських прочан.

Доглядач могили, Норіхайд Нагано, розповів журналістам місцеву легенду, згідно з якою Ісуса замінив на Голгофському хресті його брат. Сам же месія вирушив до Японії, де він провів свою молодість (у Біблії, справді, немає ніяких згадок про те, де був і що робив Ісус з 12 до 30 років). Там він одружився з місцевою дівчиною Міюко і помер у віці 106 років.

Цю легенду, стверджує Нагано, засвідчують малюнки на стародавніх кімоно з району Шинго. На них можна легко упізнати деякі іудейські символи, наприклад, зірку Давида.

За словами Нагано, прямий нащадок Христа на ім`я Саджиро Савагучі досі живе в селі Шинго. Його родина споконвіку володіла землею, на якій знаходиться могила.

"Якщо вам сподобався музей, - заявив Нагано на прощання, - раджу також відвідати округ Ішикава! У них там є справжня могила Мойсея!".

Лента.ру