США відправляють у Перську затоку додаткові сили

Військово-морські сили Сполучених Штатів найближчим часом значно посилять військову присутність у Перській затоці, пише The Los Angeles Times.



Як заявив адмірал Джонатан Грінерт (Jonathan W. Greenert), дислокований в затоці П'ятий флот буде посилено чотирма мінними тральщиками, таким же кількістю вертольотів CH-53 Sea Stallion, здатним виявляти міни, а також роботами, здатними знешкоджувати міни під водою.



Крім того, в Перську затоку будуть спрямовані швидкохідні патрульні катери, озброєні важкими кулеметами Mark 38. За словами адмірала, ці кораблі здатні ефективно відбивати атаки з боку маломірних швидкохідних катерів противника. Такі ж кулемети, можливо, будуть встановлені і на великих кораблях, зокрема - на авіаносцях.



Раніше американські військові моряки заявляли, що іранські ВМС, які мають значну кількість саме таких - невеликих - катерів, потенційно здатні успішно атакувати великі американські кораблі за рахунок своєї швидкості, маневреності і численності, зауважує Лента.ру.



Очікується, що додаткові сили ВМС США нестимуть бойове чергування в районі Ормузської протоки - вузького виходу з Перської затоки в Аравійське море. Через цю протоку на ринки поставляється до 25 відсотків всієї нафти, що видобувається світу.