Рада Європи вимагає від Лукашенка мораторію на смертну кару
Як перший крок до її повного скасування
Комітет міністрів Ради Європи наполегливо закликав Білорусь до запровадження мораторію на смертну кару як перший крок на шляху до її скасування.
Про це йдеться в повідомленні, поширеному прес-службою Ради Європи.
Прес-служба зазначає, що Комітет міністрів Ради Європи прийняв декларацію, в якій висловлюється співчуття у зв'язку з приведенням у виконання вироків стосовно звинувачених у тероризмі Дмитра Коновалова і Владислава Ковальова.
«Комітет міністрів, який категорично засудив теракт, здійснений в мінському метро 11 квітня 2011 року, шкодує, що влада Білорусі привела у виконання смертні вироки, винесені Дмитру Коновалову і Владиславу Ковальову, незважаючи на численні заклики міжнародного співтовариства до помилування», - йдеться в документі.
Комітет міністрів РЄ підтверджує свою позицію з приводу того, що «справедливість не може бути забезпечена стратою людей».
«Застосувавши цю міру покарання, яка є незворотною й непоправною, білоруська влада знехтувала однією з основоположних цінностей Ради Європи - правом на життя. Такі дії суперечать нашій спільній меті зі зближення Білорусі та Ради Європи», - підкреслюється в декларації.
Білорусь є останньою країною в Європі та колишньому Радянському Союзі, яка як і раніше виконує смертні вироки.
Міжнародна громадськість різко засудила білоруську владу за страту минулого тижня Д.Коновалова і В.Ковальова.