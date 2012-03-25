Білоруський спецназ затримав сотню міжнародних активістів «Їжі замість бомб»

У Білорусі спецназ затримав близько 100 активістів міжнародного руху «Їжа замість бомб» (Food not bombs).

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, учора у Палаці культури Мінського тракторного заводу планувався благодійний концерт на підтримку міжнародного руху «Їжа замість бомб». Але перед початком концерту до залу увірвалася група бійців спецназу. Молоді люди, що зібралися, були затримані без пояснення причин.

Довідка УНІАН. Міжнародний рух «Їжа замість бомб» пропагує принципи взаємодопомоги, солідарності, боротьби за соціальну справедливість. Наприклад, його активісти безкоштовно роздають їжу тим, хто її потребує.