МЗС Росії просить не квапити Путіна з відповіддю

У Міністерстві закордонних справ РФ зазначають, що до інавгурації Володимира Путіна передчасно говорити про його закордонні візити як Президента Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказав офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич.

«Давайте дочекаємося інавгурації обраного Президента, а потім говоритимемо про зовнішньополітичні плани», - сказав О.Лукашевич.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого в Нижньому Новгороді міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко зазначив, що розраховує, що новообраний Президент РФ свій перший візит здійснить в Україну.

«В Україні всі були б раді вітати Президента РФ після його обрання з першим візитом, але рішення, звісна річ, має прийматися главою держави Росія», - сказав К.Грищенко.

На виборах Президента РФ 4 березня переміг прем'єр-міністр Росії В.Путін.

Інавгурація В.Путіна запланована на 7 травня.