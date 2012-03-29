У США почалися слухання у справі Стросс-Кана

Про це повідомляє Лента.руз посиланням Agence France-Presse.

На початку судового засідання адвокати Д.Стросс-Кана виступили з вимогою розпустити процес, оскільки їхній підзахисний на момент описуваних подій мав дипломатичну недоторканність, яка гарантує захист від цивільних позовів. Адвокати Н.Діалло, в свою чергу, наполягають на тому, що в цій ситуації недоторканності у політика немає.

Ні Д.Стросс-Кан, ні Н.Діалло не присутні на засіданні суду.

Нагадаємо, Д.Стросс-Кана було заарештовано в Нью-Йоркському аеропорту за підозрою в згвалтуванні Н.Діалло в травні 2011 року. Спочатку проти нього було ініційовано кримінальне переслідування, а самого його було поміщено під варту. Згодом через сумніви держобвинувачів у правдивості свідчень покоївки звинувачення з політика було знято.

Після винесення рішення про закриття кримінальної справи адвокати Н.Діалло заявили про намір подати цивільний позов. Відповідно до судової практики в США, подібні процеси, в разі успіху позивача, зазвичай закінчуються присудженням грошової компенсації.

Через кримінальний процес Д.Стросс-Кану довелося залишити пост розпорядника МВФ, а також згодом відмовитися від участі в президентських виборах у Франції.

Водночас, наразі у Франції Д.Стросс-Кан проходить звинуваченим ще в одній кримінальній справі. За даними слідства, політик причетний до діяльності злочинної групи, що займається сутенерством.