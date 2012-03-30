У лідерів білоруської опозиції відібрали паспорти

Лідер Об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько, координатор громадянської кампанії «Європейська Білорусь», колишній політв'язень Олександр Отрощенков і лідер партії лівих «Справедливий світ» Сергій Калякін подали в Управління внутрішніх справ на транспорті (УВСТ) міста Орша заяви про порушення кримінальної справи у зв'язку з викраданням документів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це вони заявили сьогодні на прес-конференції в Мінську.

«Коли після суду ми прийшли за своїми речами в УВСТ, паспорти нам не повернули. Співробітники УВСТ порадили шукати документи у відділах з громадянства і міграції за місцем проживання», - сказав О.Отрощенков.

У свою чергу, С.Калякін уточнив, що вони розцінюють це як викрадання особистого майна громадян і викрадання документів, тому звернулися із заявою, щоб за даним фактом було порушено кримінальну справу.

Він також заявив, що не має наміру звертатися ні в які відділи з громадянства і міграції з приводу свого паспорта.

«У мене його вилучили співробітники міліції і назад не видали. Я розцінюю це як розкрадання, тому самостійно розшукувати паспорт не буду. Нехай порушують кримінальну справу, і розшуком мого паспорта, як і його викрадачів, займаються компетентні органи», - сказав С.Калякін.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня А.Лебедько, С.Калякін і О.Отрощенков були оштрафовані судом на 350 тисяч білоруських рублів кожний. Суд визнав їх винними у дрібному хуліганстві (нецензурна лайка).

Всіх трьох було зняті з потягу «Мінськ-Москва» в місті Орша в ніч на 28 березня. З Москви вони збиралися вилетіти до Брюсселя, де планувалися зустрічі з представниками Євросоюзу. Спочатку співробітники митниці заявили, що опозиціонери підозрюються в транспортуванні наркотичних засобів, пізніше стало відомо, що їх обвинувачують в дрібному хуліганстві, нібито скоєному в потягу. При затриманні у опозиціонерів відібрали паспорти.