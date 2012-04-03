Кількість загиблих у пожежі на московському ринку сягла 17
15:28, 03 квітня 2012Світ
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Кількість загиблих унаслідок пожежі на ринку «Качаловський» у Москві досягла 17 чоловік.
|Пожежа на ринку у Москві, фото sannews.com.ua
«В результаті пожежі загинули 17 чоловік (за попередньою інформацією, гастарбайтери), особи і вік яких встановлюється», - йдеться у повідомленні.
Пожежа сталася сьогодні рано вранці на території ринку «Качаловський» у двоповерховій адміністративній споруді на площі 50 кв. метрів, яка пристосована під житло.
У гасінні пожежі брали участь 8 пожежно-рятувальних підрозділів. Причина пожежі з`ясовується.
За попередніми даними, всі загиблі були громадянами Таджикистану, працювали на ринку.
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