Кількість загиблих у пожежі на московському ринку сягла 17

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС по Москві.

«В результаті пожежі загинули 17 чоловік (за попередньою інформацією, гастарбайтери), особи і вік яких встановлюється», - йдеться у повідомленні.

Пожежа сталася сьогодні рано вранці на території ринку «Качаловський» у двоповерховій адміністративній споруді на площі 50 кв. метрів, яка пристосована під житло.

У гасінні пожежі брали участь 8 пожежно-рятувальних підрозділів. Причина пожежі з`ясовується.

За попередніми даними, всі загиблі були громадянами Таджикистану, працювали на ринку.