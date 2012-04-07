Збройний напад на аеропорт Ємену: усі рейси скасовано
17:36, 07 квітня 2012Світ
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У столиці Ємену Сані озброєні прихильники колишнього Президента країни Алі Абдалли Салеха напали на міжнародний аеропорт, змусивши владу закрити його і відмінити рейси.
Прихильники Алі Абдалли Салеха атакували аеропорт
Як передає радіо «Свобода», вірні А.Салеху представники племен і військові перекрили під'їзди до аеропорту, а також відкрили вогонь по диспетчерській вежі і зруйнували її. Про жертви не повідомляється.
Напад було скоєно після того, як новий Президент Ємену Абед Рабо Мансур Хаді розпорядився про відставку низки високопоставлених чиновників і воєначальників, лояльних колишньому главі держави.
А.Салех, який управляв Єменом більш як 30 років, на початку року пішов у відставку під тиском учасників масових антиурядових виступів. Проте, на думку ряду спостерігачів, він досі зберігає великий вплив - зокрема й на вищих урядовців.
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