Миротворці припиняють проводити нічні рейди в Афганістані
Міністр оборони Афганістану Абдул Рахим Вардак і командувач військами міжнародних сил сприяння генерал Джон Ален підписали меморандум про взаєморозуміння щодо спецоперацій.
Відповідно до меморандуму, іноземні військові припиняють нічні рейди по будинках афганців, передає РІА «Новости».
Відтепер проведення нічних рейдів в населених пунктах Афганістану стає прерогативою сил безпеки Ісламської Республіки, зокрема підрозділів "командос" і особливого призначення.
Дивізія "командос", що діє у складі афганської національної армії, налічує дев'ять тисяч чоловік. Бригада спецназу, укомплектована військовослужбовцями, поліцейськими і співробітниками держбезпеки, об'єднує в своїх рядах 1,2 тисячі чоловік.
Меморандум передбачає право вето афганської сторони на проведення операцій в нічний час. Афганська сторона також вирішуватиме, чи дозволяти допуск натівських слідчих до затриманих в ході нічних операцій людей.