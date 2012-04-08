Миротворці припиняють проводити нічні рейди в Афганістані

Відповідно до меморандуму, іноземні військові припиняють нічні рейди по будинках афганців, передає РІА «Новости».

Відтепер проведення нічних рейдів в населених пунктах Афганістану стає прерогативою сил безпеки Ісламської Республіки, зокрема підрозділів "командос" і особливого призначення.

Дивізія "командос", що діє у складі афганської національної армії, налічує дев'ять тисяч чоловік. Бригада спецназу, укомплектована військовослужбовцями, поліцейськими і співробітниками держбезпеки, об'єднує в своїх рядах 1,2 тисячі чоловік.

Меморандум передбачає право вето афганської сторони на проведення операцій в нічний час. Афганська сторона також вирішуватиме, чи дозволяти допуск натівських слідчих до затриманих в ході нічних операцій людей.