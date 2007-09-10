Молдова оптимізує армію

У Молдові почався черговий етап скорочення збройних сил: кількість військових у національній армії, за словами міністра оборони республіки Віталія Врабіє, буде зменшено з 6800 до 6500 осіб. Про це повідомляє Лента.ру

Як заявив міністр, якого цитує АНН, насамперед скорочення торкнеться апарату міністерства оборони. Кількість контрактників в армії буде також скорочена.

Попереднє скорочення збройних сил Молдови було проведене 2004 року: тоді чисельність військових зменшилася з 7200 до нинішніх 6800.

Наразі армія має в своєму розпорядженні шість винищувачів МіГ-29, 209 бронетранспортерів, а також 150 гармат і мінометів. Утім, велика частка озброєння, що залишилося з часів СРСР, застаріла і потребує ремонту.

Міністр оборони тим часом заявив, що "оптимізація ЗС з урахуванням реалій сьогоднішнього дня дасть змогу виконувати поставлені завдання в повному обсязі на ті кошти, які надані урядом республіки".