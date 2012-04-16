Норвезький терорист Брейвік розплакався в суді

Як передає РІА «Новости », про це він сказав сьогодні в суді в Осло на першому засіданні у справі.

А.Брейвік звинувачується в тому, що 22 липня минулого року влаштував вибух в урядовому кварталі Осло, внаслідок якого загинули вісім осіб, і у стрілянині в молодіжному таборі робітничої партії Норвегії на острові Утойя, де загинули 69 молодих людей.

На запитання судді, чи визнає А.Брейвік себе винним, обвинувачений відповів, що не змінив своєї думки. "Я визнаю, що зробив ці дії, але винним себе не вважаю", - сказав А.Брейвік.

Крім того, він заплакав в залі суду під час демонстрації його власного пропагандистського відеоролика. Дванадцятихвилинний ролик, в якому він обгрунтовує свою агресію, А.Брейвік розмістив на YouTube перед вчиненням терактів. У ньому йде мова про небезпеку розповсюдження "культурного марксизму" та ісламу. На кадрах - зображення хрестоносців.