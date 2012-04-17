Екс-міністра оборони Греції відправили до в'язниці

Колишнього міністра було заарештовано 11 квітня і відтоді його тримають під вартою в головному поліцейському управлінні Афін. Сьогодні його, як очікується, буде відправлено до столичної в`язниці Корідаллос, передає ІТАР-ТАСС.

За інформацією грецьких ЗМІ, афінський суд, заслухавши 16 квітня багатогодинний виступ А.Цохадзопулоса, постановив направити його в камеру попереднього ув’язнення за звинуваченнями "у відмиванні доходів від незаконних платежів", які він нібито одержав за поставки російських ракетних комплексів "ТОР-М1" і німецьких підводних човнів.

У відповідь на висунуті звинувачення А.Цохадзопулос зачитав текст на приблизно 20 сторінках, в якому він заявив, що "не винен у тому, що йому приписується, не кажучи вже про те, що правопорушення, в яких його звинувачують, вже були анульовані за давністю років".

Колишній міністр також заперечував, що має якийсь стосунок до офшорних компаній.

А.Цохадзопулос обвинувачується, зокрема, в отриманні мільйонних хабарів при купівлі Грецією у Німеччини чотирьох підводних човнів.

Сам колишній міністр оборони поки що не пояснив походження фінансових коштів, які дали йому змогу купити дорогий будинок у престижному районі Афін, а також іншу нерухомість у грецькій столиці.

Проведене паралельно розслідування в Німеччині показало, що концерн "Феррошталь", який поставляв субмарини, виплачував як хабарі не тільки в Греції, а й у Португалії мільйонні суми.

Відповідно до звинувачення, колишній міністр через офшорні компанії, якими він негласно володів, відмив незаконні грошові суми, які він одержав на посаді міністра за контракти з отримання систем озброєнь.

Прокурор і слідчий дійшли висновку, що А.Цохадзопулос може підозрюватися в тому, що спробує втекти і може вчинити нові правопорушення. Тому було прийнято рішення про попереднє взяття колишнього голови оборонного відомства під варту.

71-річний А.Цохадзопулос займав пост міністра національної оборони Греції в 1996-2001 роках.