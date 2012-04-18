МВФ підвищив прогноз зростання світової економіки

Такі дані містяться в оновленій доповіді МВФ «Перспективи розвитку світової економіки» (World Economic Outlook).

Згідно з оцінкою МВФ, зростання світової економіки в 2011 році становило 3,9%, в 2010 р. - 5,3%.

МВФ відзначає, що після значного уповільнення зростання впродовж минулого року, перспективи світової економіки починають поліпшуватися, при цьому ризики зберігаються.

Основними ризиками для світової економіки, на думку Фонду, є загострення боргової кризи в єврозоні і геополітична невизначеність, яка може призвести до значного зростання цін на нафту.

«Для розвинених економік в середньостроковій перспективі зберігається багато проблем, тоді як ситуація для країн, що розвиваються, складається набагато краще», - наголошується в доповіді МВФ.

Зростання економіки розвинених країн, за прогнозами Фонду, в 2012 році становитиме 1,4% (проти січневого прогнозу — 1,2%), а в 2013 році прискориться до 2% (1,9%).

Зниження ВВП єврозони в 2012 році, за оцінкою МВФ, становитиме 0,3%, тоді як раніше очікувалося зниження на 0,5%. У 2013 році зростання економіки єврозони становитиме 0,9%, проти очікуваних раніше 0,8%.

Згідно з новим прогнозом МВФ, поточного року інфляція в розвинених країнах може сповільнитися до 1,9% з 2,7% в 2011 році. При цьому січневий прогноз передбачав, що показник інфляції в розвинених країнах в 2012 році буде нижчий - 1,6%.

Прогноз інфляції в країнах, що розвиваються, на поточний рік залишено без зміни — 6,2%, в 2013 році — 5,6%.