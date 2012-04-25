У Мінську активісти РЧСМ закріпили плакат на автобусі

Про це повідомляє прес-служба РЧСМ.

Зокрема, в Мінську активісти кампанії закріпили на одному з автобусів № 100 плакат «Ігнор виборам 2012», із яким він проїхав увесь свій маршрут.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня в Білорусі низка молодіжних організацій заявили про початок бойкоту парламентських виборів «Ігнор-2012». У рамках кампанії пройдуть інформаційні акції, флешмоби, роздача листівок.

Довідка УНІАН. Угоду про участь у кампанії підписали представники міжнародної громадської організації «Молодий фронт» (Чехія), «Молода Громада», «Молодь БХД», молодіжна структура громадянської кампанії «Європейська Білорусь», молодіжна організація Об'єднаної громадянської партії «Молоді демократи», громадянська кампанія «Революція через соціальну мережу».

Чергові парламентські вибори в Білорусі планується провести 23 вересня.