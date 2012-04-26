Лукашенко: Якщо ми не потрібні ЄС, то шукатимемо щастя далі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це заявив сьогодні Президент Олександр Лукашенко під час відвідин білоруських регіонів, які постраждали від аварії на ЧАЕС.

«Ось якби європейці розуміли, що санкції діють і нас можна нахилити в той бік, в який вони хочуть, ви думаєте, вони б від них відмовилися? Ніколи. Вони б нас тиснули, на коліна ставили, потім би ще закопали по коліно в землю, а може і глибше. Напевно, зрозуміли, що санкції – це шлях у нікуди, це безперспективно. Вони, напевно, зрозуміли, що Білорусь їм потрібна», - сказав Президент Білорусі.

О.Лукашенко нагадав, що в Білорусі ухвалено рішення з більш укріплених західних кордонів перекинути частину сил на південний напрям.

«Зараз ми в основному контролюємо ті питання, що цікавлять Білорусь, і працюємо в основному з контролем на в'їзд до країни. Вже суміжні держави звернулися до нас: допоможіть, ви ж практично відкрили кордон. Але у нас немає грошей. Так, я можу збільшити кількість митних і прикордонних постів, але ви, будь ласка, нам заплатіть», - наголосив О.Лукашенко.

За його словами, коли Білорусь послабила контроль на виїзд до Європи, на Заході одержали цілу хвилю мігрантів з Афганістану, Пакистану, Азії.

О.Лукашенко також повідомив, що Білорусь домовилася з Україною про збільшення обсягів поставок через південні порти.

«Якщо ми не потрібні в країнах ЄС, то ми шукатимемо своє щастя далі», - сказав Президент Білорусі.

Він також відзначив, що Білорусь готова у будь-який момент сісти за стіл переговорів із Євросоюзом.