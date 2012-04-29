52% німців не хочуть, щоб Меркель їхала на Євро в Україну

Більше половини громадян Німеччини висловилися за те, щоб канцлер ФРН Ангела Меркель не їхала на Євро-2012 до України на знак протесту проти ув’язнення Юлії Тимошенко.

Як повідомляє німецька газета "Bild am Sonntag", у цьому засвідчують результати останнього опитування Інституту Emnid.

Зокрема, 52 відсотки опитаних вважають, що канцлер ФРН та міністри її кабінету мають бойкотувати ігри в Україні. Крім того, 50 відсотків респондентів висловилися за те, щоб перенести футбольний чемпіонат з України до іншої європейської країни.

Як повідомляв УНІАН, німецький тижневик Spiegel написав, що А.Меркель хоче рекомендувати своїм міністрам не брати участі в іграх, якщо український уряд не звертатиме уваги на зусилля канцлера щодо надання допомоги ув’язненій Ю.Тимошенко.

Винятком буде лише міністр внутрішніх справ Ханс-Петер Фрідріх, який опікується питаннями спорту. Х-П.Фредерік буде присутній тільки на матчі між Німеччиною та Нідерландами в Харкові, якщо отримає дозвіл відвідати Ю.Тимошенко.