Американський пастор знову провів церемонію спалення Корану

Як стало відомо в минулі вихідні, повідомляє кореспондент РІА "Новости", пастор зі штату Флорида Террі Джонс знову провів публічну церемонію спалення копій Корану: в оточенні 20 присутніх прихильників він церемоніально спалив священну книгу мусульман у своєї церкви в місті Гейнсвілл. В ході акції пастор зажадав звільнити з-під варти священика Юсефа Надархані, який засуджений в Ірані до смертної кари.



"Ви знаєте, як ми ставимося до паплюження будь-яких священних текстів, ми вважаємо подібні вчинки гідними жалю. Ми вважаємо їх проявами неповаги. Але, чесно кажучи, я не хочу приділяти тут час цій людині і цій проблемі", - сказала на прес-брифінгу офіційний представник держдепартаменту США Вікторія Нуланд.



"Це вчинок приватної особи, і він жодним чином не відображає цінності американського народу чи американського уряду", - сказала Нуланд у відповідь на запитання, чи збирається адміністрація вибачитися за дії Джонса, як того вимагає іранський уряд.



Ім'я Джонса, пролунало на весь світ в березні минулого року, коли він у присутності близько 50 осіб спалив копію Корану в одній з церков у Флориді, спровокувавши заворушення в Афганістані, в яких загинули більше 100 осіб. 1 квітня розлючений натовп напав на офіс ООН в Мазарі-Шарифі. Серед загиблих - десять співробітників міжнародної організації.