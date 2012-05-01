Легкомоторний літак розбився прямо на аеродромі Варшави: 2 жертви

Як повідомив УНІАН прес-секретар Пожежної служби Польщі Павел Фронтчак, літак впав одразу після старту на аеродромі "Бемово".

За його словами, літак марки Liberty після падіння згорів вщент, і це сталося наприкінці злітно-посадочної смуги.

Як зауважив П.Фронтчак, це вперше, коли така серйозна аварія літака сталася безпосередньо на аеродромі у Варшаві.

При цьому він не уточнив, ким були загиблі і кому належав літак.

Польські ЗМІ повідомляють, що літак перебував у власності приватної фірми, а жертвами катастрофи стали інструктор і пасажир.

Аеродром "Бемово" (офіційна назва Warszawa-Babice) розташований на межі двох житлових масивов польської столиці і використовується для потреб малої авіації та проведення концертів.