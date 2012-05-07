У Москві продовжують затримувати людей
10:48, 07 травня 2012Світ
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За повідомленнями, поліція вибирає з натовпу людей з білими стрічками.
У Москві на Манежній площі поліція затримує активістів, присутніх у день інавгурації президента Росії на акції протесту проти нечесних виборів і відтісняє натовп у бік Нікітіськіх воріт.
За повідомленнями, поліція вибирає з натовпу людей з білими стрічками – символами чистоти виборів. За деякими джерелами, застосовано сльозогінний газ. Також затримано кількох журналістів і російського поета, літературного критика Льва Рубінштейна.
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