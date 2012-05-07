У Москві продовжують затримувати людей

У Москві на Манежній площі поліція затримує активістів, присутніх у день інавгурації президента Росії на акції протесту проти нечесних виборів і відтісняє натовп у бік Нікітіськіх воріт.

За повідомленнями, поліція вибирає з натовпу людей з білими стрічками – символами чистоти виборів. За деякими джерелами, застосовано сльозогінний газ. Також затримано кількох журналістів і російського поета, літературного критика Льва Рубінштейна.

Радіо Свобода