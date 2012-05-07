У Меркель остудили запал Олланда: бюджетного пакту ніхто не переглядатиме

Як повідомляє AFP, сьогодні на брифінгу у Берліні речник Федерального канцлера Німеччини Штеффен Зайберт виключив будь-яку можливість перегляду бюджетного пакту, який вже підписаний 25 країнами-членами Європейського Союзу з 27-ми.

Він також висловився щодо ініціативи Ф.Олланда про необхідність забезпечення зростання економіки.

“Німеччина не хоче зростання за рахунок дефіциту, а лише зростання за рахунок структурних реформ”, - сказав Ш.Зайберт.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня лідери 25 країн-членів ЄС підписали нову фіскальну угоду. Нові фіскальні правила передбачають чіткі вимоги до розміру дефіциту бюджетів, застосування механізмів балансування бюджетів, запровадження санкцій у випадку невиконання поставлених цілей.

У ході виборчої кампанії Ф.Олланд неодноразово заявляв про наміри переглянути цей документ після обрання на пост Президента Франції.