Оголошено склад нового уряду Франції
У Франції оголошений склад нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Жан-Марком Еро.
Міністромоборони ставЖан-ІвЛеДріан, міністромекономіки тафінансів - П'єрМосковісі, міністромзакордоннихсправ -колишнійпрем'єр-міністр країниЛоранФабіус.
Міністерствовнутрішніхсправ уновомуурядіочоливМануельВальс,міністерствокультури -ОреліФіліпетті, главоюміністерствапраціставМішельСапен.
ЯкзазначаєAFP,цей кабінетміністрів ставпершим вісторіїФранції зрівною кількістючоловіківі жінокнаміністерськихпосадах.
Першезасіданняновогокабінетуміністрівзапланованена 17травня.
Жан-МаркЕробувпризначений прем'єр-міністромФранції 15травня указомновогопрезидентакраїниФрансуаОлланда, нагадуєЛента.ру.До призначенняглавоюурядуЕрозаймавпосадумерав м.Нант.яку,втім, незалишив,і покипоєднує.З 1997 рокуЕроочолювавфракціюсоціалістів упарламентіФранції.