Оголошено склад нового уряду Франції

У Франції оголошений склад нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Жан-Марком Еро.

Міністромоборони ставЖан​​-ІвЛеДріан, міністромекономіки тафінансів - П'єрМосковісі, міністромзакордоннихсправ -колишнійпрем'єр-міністр країниЛоранФабіус.



Міністерствовнутрішніхсправ уновомуурядіочоливМануельВальс,міністерствокультури -ОреліФіліпетті, главоюміністерствапраціставМішельСапен.



ЯкзазначаєAFP,цей кабінетміністрів ставпершим вісторіїФранції зрівною кількістючоловіківі жінокнаміністерськихпосадах.



Першезасіданняновогокабінетуміністрівзапланованена 17травня.



Жан-МаркЕробувпризначений прем'єр-міністромФранції 15травня указомновогопрезидентакраїниФрансуаОлланда, нагадуєЛента.ру.До призначенняглавоюурядуЕрозаймавпосадумерав м.Нант.яку,втім, незалишив,і покипоєднує.З 1997 рокуЕроочолювавфракціюсоціалістів упарламентіФранції.

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