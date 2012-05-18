Сьогодні в Москві ліквідують Об'єднання українців

Про це власного кореспондента УНІАН в РФ повідомив голова ОУР Тарас Дудко.

«О 10 годині ранку відбудеться засідання Верховного суду РФ. Розглядатиметься справа за заявою Мін’юсту РФ про юридичну ліквідацію ОУР. Суддя Верховного суду РФ - Романенков. Буде з’ясовано, залишиться ОУР чи ні», - сказав Т.Дудко.

Він нагадав, що питання про юридичну ліквідацію ОУР Міністерство юстиції Росії порушило два роки тому. Справа пройшла усі судові інстанції і нині розглядається Верховним судом, додав він.

Т.Дудко повідомив, що до Верховного суду направив листа статс-секретар – заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін. У своєму листі він просить суд бути об’єктивним. Зокрема, Г.Карасін зазначає, що, за інформацією Посольства України в РФ, ОУР провело роботу й усунуло порушення, виявлені Мін’юстом РФ. Також у листі вказується, що ОУР готова вжити додаткових заходів для остаточного врегулювання проблем у своєму подальшому функціонуванні у відповідності до законодавства РФ.

За його словами, у листі Г.Карасін також повідомив, що питання про ліквідацію ОУР буде порушено у ході найближчих українсько-російських переговорів, у тому числі на вищому рівні.

Водночас, Т.Дудко зауважив, що українська діаспора занепокоєна тим фактом, що незадовго до розгляду справи російське інформаційне агентство «Регнум» розповсюдило повідомлення, у якому звинуватило члена ОУР і працівників культурного центру України «у причетності до незаконної торгівлі зброєю». При цьому у повідомленні називалися прізвища людей, які ніколи не були і не є членами ОУР та працівниками культурного центру, наголосив він.

«Такі повідомлення є нічим іншим як провокацією», - наголосив Т.Дудко.

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Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року стало відомо, що Замоскворецький суд Москви підтримав Міністерство юстиції РФ у справі про ліквідацію Об'єднання українців Росії.

За словами адвоката ОУР Аліма Жгульова, Мін’юст РФ звинувачує екс-співголову ОУР Валерія Семененка в тому, що він в період тимчасового припинення діяльності організації виступав у російських ЗМІ нібито від імені ОУР. Це й стало приводом для ліквідації організації.

27 січня 2010 року рішенням Верховного суду РФ була остаточно ліквідована Федеральна національно-культурна автономія українців Росії (ФНКА УР), яка існувала з 27 березня 1998 року. Позов Мін’юсту РФ базувався на скарзі активіста фонду «Родина» Журавльова, який заявляв, що ФНКА УР «веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію».

29 лютого 2012 року для запобігання створенню невідомими особами нової ФНКА УР в Москві пройшов установчий з'їзд зі створення Федеральної української національно-культурної автономії (ФУНКА), яка повинна замінити ФНКА УР.