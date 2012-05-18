Туск надіється, що на Євро у Польщі обійдеться без протестів

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Д.Туск сказав сьогодні під час відвідування одного із міст-організаторів заходу Познаня.

"Буду розмовляти з кожним, хто має якісь причини для протестів, щоб не використовували для цього Євро-2012, бо це зашкодить уболівальникам, а не уряду", - сказав прем'єр, якого цитує РАР.

Глава польського уряду запевнив, що правоохоронці добре підготовлені до різних ситуацій, висловивши сподівання, що поляки будуть свідомими й не братимуть участі в жодних акціях протесту під час Євро-2012.

"Не використав би слова "бити палицями", бо сьогодні ми маємо кращі, спокійніші та сучасніші методи, а застосування палиць - це крайній захід", - сказав Д.Туск.

Він додав, що правоохоронці матимуть спеціальні засоби, в тому числі палиці, які можуть застосувати у випадку необхідності.

Як повідомляв УНІАН, про намір організувати акції протесту під час проведення в Польщі Євро-2012 заявляли представники найбільшої опозиційної партії "Право і справедливість" та низки профспілок (в тому числі, митної служби), котрі, серед іншого, виступають проти запланованого підвищення пенсійного віку до 67 років.

Довідка УНІАН. Міністерство внутрішніх справ Польщі планує направити на забезпечення порядку під час Євро-2012 понад 9 тисяч правоохоронців, майже 2,5 тисячі з яких працюватимуть Варшаві.