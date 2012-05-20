На півночі Італії стався землетрус: є жертви

Кількість загиблих внаслідок землетрусу, що стався в неділю в північній італійській провінції Модена, зросло до трьох, передає РІА «Новости».

Серед жертв - робітник фабрики з виробництва полістиролу, на якого впав дах складу, і двоє робітників заводу з виробництва кераміки.

За даними Геологічної служби США, епіцентр підземних поштовхів, зафіксованих о 02.03 за місцевим часом, знаходився за 5 кілометрів на захід від міста Сан-Феліче-суль-Панаро. Вогнище землетрусу залягало на глибині близько 10 кілометрів.